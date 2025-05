Zuwachs bei den Royals: Königin Camilla stellt ihren neuen Hund vor

Camilla wird nun auf der Chelsea Flower Show zudem einen speziell für Hunde angelegten Garten besuchen, wie ebenfalls in dem Post zu Moleys Bild bekannt gegeben wurde. Dort sind auch die Namen der royalen Vierbeiner verewigt: «Die Namen des von der Queen adoptierten Jack–Russell–Terriers Bluebell und ihres neuen Welpen Moley werden auf dem Weg stehen, ebenso wie der Name ihres geliebten Hundes Beth, der letztes Jahr verstorben ist. Auch der Name von Snuff, dem Hund des Königs, ist auf dem Pfad zu finden», heisst es in dem Beitrag.