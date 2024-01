Zuwachs für «NDR Talk Show»: Wer jetzt mit Bettina Tietjen moderiert

Den Anfang macht «Bergretter»–Star Sebastian Ströbel (46), der am 19. Januar an der Seite von Tietjen durch die «NDR Talk Show» führen wird. «Ich war gerne zu Gast in der ‹NDR Talk Show›. Jetzt einmal an die Seite der wunderbaren Bettina Tietjen zu wechseln, ist sehr spannend», freut sich der Schauspieler. «Als Wahl–Hamburger einmal das Flaggschiff des NDR mit moderieren und Gespräche mit interessanten Gästen führen zu dürfen, ist natürlich auch eine Ehre!», zitiert ihn der NDR weiter.