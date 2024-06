Zverev steht im Halbfinale von Paris: So feiert Sophia Thomalla

Zuvor hatte Thomalla, die ihren Partner in der Vergangenheit immer wieder bei Turnieren vor Ort anfeuerte, in ihren Instagram–Storys bereits ein Bild mit der Überschrift «Matching Night» geteilt. Darauf zu sehen ist sie mit einer Gruppe von Leuten bei einem gemeinsamen Abendessen. Auf der Tribüne in Paris schien sie also erneut nicht gewesen zu sein, als Zverev sein Viertelfinale gegen den Australier Alex De Minaur mit 6:4, 7:6, 6:4 gewann. In der nächsten Runde trifft der 27–Jährige, der zum vierten Mal in Serie das Halbfinale der French Open erreicht hat, auf den Norweger Casper Ruud (25).