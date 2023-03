Zwei besondere Oscar-Gewinner: Wer sind Michelle Yeoh und Ke Huy Quan?

Als Miss Malaysia reiste Michelle Yeoh um die Welt. In Australien drehte sie einen Werbespot mit Jackie Chan (68), der Produzenten aus dessen Heimat Hongkong auffiel. Dort startete sie im Filmgeschäft durch. Unter dem Namen Michelle Khan drehte sie diverse Actionfilme, die meisten Stunts führte sie selbst aus. In «Police Story 3» kämpfte sie an der Seite von Jackie Chan - für den ursprünglich das Drehbuch für ihren Oscarfilm «Everything Everywhere All at Once» geschrieben wurde.