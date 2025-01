Zwei Fotos: Claudia Schiffer gratuliert Sohn Caspar zum 22. Geburtstag

Mit ihrem britischen Ehemann, den sie 2002 heiratete, und ihren drei Kindern Caspar, Clementine (20) und Cosima (14) lebt sie seit vielen Jahren in England, in einem Landhaus in der Grafschaft Suffolk. In den 1990er Jahren konnte sie als eines der bekanntesten Models weltweit, nicht mehr vor die Tür gehen, ohne dass jemand sie erkannte. «Es war irre. Als wäre man ein Rockstar», erinnerte sich Schiffer 2020 in dem britischen Modemagazin «Elle» .