Es sei bemerkenswert, dass sie überhaupt noch sprechen könne. «Es war eine unerträgliche Qual», erzählt sie. Ihre Arbeit für «Game of Thrones» habe sie aufgerüttelt und ein Ziel gegeben. Clarke erlitt im Jahr 2011 - mit 24 Jahren - einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, nachdem ein von einem Hirnaneurysma betroffenes Gefäss platzte. 2013 musste ihr bei einer weiteren Operation ein weiteres Aneurysma im Kopf entfernt werden, das ebenfalls einen Schlaganfall auslöste. Die Blutung sei noch heftiger gewesen als beim ersten Mal, schrieb Clarke später in einem Gastbeitrag im Magazin «The New Yorker».