Zwei Jahre Ehe: NDW-Star Markus ist mit Yvonne «unglaublich glücklich»

Markus vermisst «die schönen Autos» aus den 80er Jahren

Am 15. Juli erscheint sein Longplayer «Das Leben liebt mich ... und ich liebe das Leben». Nicht nur Ehefrau Yvonne ist daran beteiligt. Markus' Sohn spielt im Musikvideo zum Song «Summer of the 80s» sein jüngeres Ich. «Ich fand es super, dass er im Video mitgemacht hat», erzählt der 62-Jährige. «Er ist für mich immer auch eine Inspiration mit seiner modernen Musik». Unterstützt werde er in seiner Musikkarriere von seinem Sohn «gar nicht». Aber «es ist ja auch nicht seine Aufgabe», betont Markus.