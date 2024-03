Zwei Jahre nach Schlaganfall: Michael Hartl kann sich wieder erinnern

Es war ein einschneidendes Ereignis: Der Schlagersänger Michael Hartl (74) erlitt in den Morgenstunden des 10. März 2022 einen Schlaganfall. Der Musiker selbst konnte sich zunächst nicht an die dramatischen Minuten und Stunden erinnern. Bis jetzt, wie er in einem Gespräch mit der «Bild»–Zeitung schildert: «Bis vor Kurzem wusste ich nicht, was an dem Morgen in unserem Haus in München passiert ist. Auch die Tage danach waren weg. Das Ganze war aus meinem Kopf gelöscht.» Jetzt kehre jedoch seine Erinnerung zurück: «Wie ich nach Luft ringe, nach der Wasserflasche am Bett greife – und sie mir aus der Hand fällt.»