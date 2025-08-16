Zwei Jahre nach seiner Ehefrau: Drake Bell reicht Scheidung ein

Paar hat einen gemeinsamen Sohn

Anders als in Deutschland, wo in der Regel ein einziger Scheidungsantrag reicht, ist das Familienrecht in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Sowohl Janet als auch Drake haben die Möglichkeit, eigenständig einen Antrag in dem Bundesstaat einzureichen, in dem sie leben oder sich länger aufhalten. Das erklärt auch, warum Janet ihr Verfahren in Kalifornien begann, während Drake nun in Florida nachzieht. Solche parallelen Verfahren sind in den USA nicht ungewöhnlich und können für zusätzliche Verzögerungen sorgen, da zunächst geklärt werden muss, welches Gericht zuständig ist.