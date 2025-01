Zwei Jahre nach Unfall: Jeremy Renner teilt emotionale Danksagung

Erster Dreh ein Jahr nach dem Unfall

Renner brach sich am Neujahrstag 2023 eigenen Angaben nach 30 Knochen, als er unter einen Schneepflug geriet. Der Schauspieler hatte versucht, das Fahrzeug zu stoppen, das auf seinen Neffen zurollte. Diese erfasst ihn bei seinem Versuch, wieder in die Pistenraupe zu steigen. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen, in dem er einige Zeit auf der Intensivstation lag. Sein Schauspiel–Comeback feierte Renner ein Jahr später bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie «Mayor of Kingstown», in der er eine Hauptrolle innehat.