Zwei Konzerte in Deutschland: Maluma geht auf Europa-Tournee

Im März 2025 wird es mit dem kolumbianischen Sänger Maluma (30) auch in Deutschland «pretty» und «dirty». Der Latin–Star tourt mit seinem «+Pretty +Dirty»–Programm durch Europa und spielt in zwei deutschen Städten. Am 25. März macht er in der Rudolf Weber–Arena in Oberhausen Halt, am 27. März geht es weiter in die Münchener Olympiahalle.