Zwei Siege in einem Jahr: Diego Pooth ist «Christmas Dancing Star»

Diego Pooth stellte ab 21. Februar seine Tanzqualitäten bei «Let's Dance» unter Beweis. «Die grosse Bühne ist nicht meins: Scheinwerfer an und alle Augen auf mich, aber dem muss ich mich stellen, sonst habe ich keine Chance», erklärte der Sohn von Verona Pooth (57) spot on news vor der Sendung. Er wolle «mit Fleiss und Disziplin mein überschaubares Talent wettmachen. Für mich ist das eine sportliche Herausforderung – ein Wettkampf.» Dieser Wettkampfgedanke brachte dem 22–Jährigen den gewünschten Erfolg. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova gewann er die 18. Staffel und setzte sich überraschend gegen Turn–Olympiasieger Fabian Hambüchen (38) und Para–Schwimmer Taliso Engel (23) durch.