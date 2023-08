Zwei Wochen bis zur Gamescom: Alles zu Tickets, Anreise und mehr

Wann startet die Gamescom?

Die Gamescom, die grösste Videospielmesse der Welt, findet in diesem Jahr vom 23. bis 27. August statt. Videospielfans starten aber schon am 22. August in das Event, denn am Dienstag steigt die Opening Night Live. Am Mittwoch wird dann hoher Besuch erwartet. Vizekanzler Robert Habeck (53) hat sich zur offiziellen Eröffnung angekündigt. Für den Folgetag ist ein Rundgang geplant.