Zweimal Endzeit und ein Comeback: Die Kino-Tipps im Mai

Drei Jahrzehnte lang war in Hollywood ein Name nicht wegzudenken: Meg Ryan. Vor allem die Kino–Romantik kam nicht ohne sie aus – von Rom–Coms wie «Harry und Sally» und «Schlaflos in Seattle» bis hin zum tragisch–schönen «Stadt der Engel». Seit nun schon 15 Jahren fand Ryan derweil kaum noch statt – ihr letzter Film, bei dem sie auch erstmals Regie geführt hatte, rührt aus dem Jahr 2015. Nun das Comeback: Auch bei «What Happens Later» fungiert sie als Hauptdarstellerin und Regisseurin in Personalunion und schrieb zudem am Drehbuch mit. In der intimen Komödie mit Mini–Cast wurde ihr David «Agent Mulder» Duchovny zur Seite gestellt. Der einstige «Akte X»–Star war zuletzt zwar häufiger in der Traumfabrik vertreten, auch für ihn könnte der Streifen aber einen Neuanfang darstellen.