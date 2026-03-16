Zweimal im hellen Kleid: Heidi Klum setzt auf den Oscartrend

Sexy Auftritt auf der «Vanity Fair»–Party

Nach der Preisverleihung ging es für die 52–Jährige noch weiter zu der «Vanity Fair»–Party. Dort ist Klum seit Jahren Stammgast. Für die legendäre Oscar–Party schlüpfte sie in ein weiteres Kleid von Chrome Hearts, das wesentlich freizügiger war. Das cremefarbene Neckholder–Dress wartete mit tiefen Rücken– und Vorderausschnitten sowie hohen Beinschlitzen auf. Ein mit grossen Ranken versehener, durchsichtiger Netzstoff gab sexy Einblicke. Die Haare trug sie wie bereits zu ihrem ersten Auftritt offen.