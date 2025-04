Zweitägige Anhörung: Prinz Harry erscheint vor Gericht in London

Prinz Harry (40) wurde an diesem Dienstag vor dem Royal Courts of Justice in London gesichtet. Der Ehemann von Herzogin Meghan (43) wird vor dem High Court bei einer zweitägigen Anhörung mit dabei sein. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, ist der 40–Jährige bereits am Sonntag in der britischen Hauptstadt gelandet.