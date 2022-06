Zweite Alarmstufe ausgerufen: So kann jeder Gas sparen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52, Bündnis 90/Die Grünen) hat am Donnerstag die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Grund sei die gefährdete Versorgungslage in Deutschland aufgrund der beschränkten Lieferungen aus Russland. «Wir sind in einer Gaskrise. Gas ist von nun an ein knappes Gut», erklärte Habeck. An die Verbraucher appellierte Habeck, in ihren Privathaushalten den Gasverbrauch zu reduzieren. Doch wie können die Bürger im Alltag überhaupt Gas einsparen?