Zweite Ausgabe am Montagabend: «TV total - Aber mit Gast» kommt

Immer mittwochs präsentiert Moderator Sebastian Pufpaff (48) als Nachfolger von Stefan Raab (58) auf ProSieben «TV total». Doch in diesem Winter können sich Zuschauer und Fans der Sendung auf die doppelte wöchentliche Dosis freuen. Ab dem 25. November läuft am Montagabend «TV total – Aber mit Gast». In der Show begrüsst Moderator Pufpaff Prominente. Am bisherigen Mittwochs–Sendeplatz für «TV total» ändert sich nichts.