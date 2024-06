Zweite Hochzeit in Mexiko: Naomi Watts hat noch einmal «Ja» gesagt

Doppelt hält besser: Das müssen sich auch «King Kong»–Star Naomi Watts (55) und ihr Ehemann, der US–amerikanische Film– und Theaterschauspieler Billy Crudup (55) gesagt haben. Vor knapp einem Jahr, im Juni 2023, gab sich das Paar bereits während einer standesamtlichen Zeremonie in New York das Jawort – und hat dieses nun am vergangenen Sonntag (9. Juni) mit einer weiteren Zeremonie in Mexiko aufgefrischt.