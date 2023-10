Zweite «Loki»-Staffel: Der Gott des Schabernacks wird zum Quoten-Gott

Neben dem erstaunlich tiefgründigen Fan–Liebling Loki reiften im Verlauf der nur sechs Folgen umfassenden ersten Staffel auch Wilsons Mobius und Sophia Di Martinos (39) Sylvie Laufeydottir – eine weitere Loki–Variante – zu interessanten Figuren heran. In einer Personalie legte man zum Auftakt von Staffel zwei bereits namhaft nach: «Indiana Jones»–Frechdachs und Oscarpreisträger Ke Huy Quan (52) ist inzwischen mit von der Partie. Wie passend: Der hatte den Goldjungen für seine Nebenrolle im schrägen «Everything Everywhere All at Once» erhalten, in dem ebenfalls schon munter durch alternative Realitäten gehüpft wurde.