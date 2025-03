Zweite «Love Island VIP»-Staffel: Casting-Aufruf für einsame Promis

Diese VIPs gewannen die erste Staffel

Diese werden zusammen den Sommer in einer Villa verbringen und versuchen, ihren idealen Partner zu finden. Welches Paar die Sendung für sich entscheidet, kann sich über den Gewinn von 50.000 Euro freuen – so die Regeln der ersten Staffel, die im Herbst 2024 startete. In dieser stimmten die ausgeschiedenen Kandidaten für Reality–Bekanntheit Chiara Fröhlich (27) und den ehemaligen «Berlin – Tag & Nacht»–Darsteller Patrick Fabian (37) als Siegerpaar.