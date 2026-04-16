Zweite Staffel «Beef»: Welche Stars gehen sich diesmal an die Gurgel?

In den ersten zehn Episoden waren es Steven Yeun (42) als finanziell strauchelnder Handwerker Danny Cho und Ali Wong (43) als erfolgreiche Unternehmerin Amy Lau, die sich sehenswert an die Gurgel gingen. In der Tat so sehenswert, dass acht Emmys und drei Golden Globes für «Beef» heraussprangen. Da wundert es regelrecht, dass man sich mit einer zweiten Staffel bis jetzt Zeit gelassen hat. Ab 16. April gibt es aber endlich zwischen einer neuen Riege an namhaften Stars schwarzhumorigen Beef.