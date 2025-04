Zweite Staffel ihrer Styling-Sendung: Diese Promis begrüsst Daisy Dee

In dem Format können sich Kandidatinnen und Kandidaten auf ein Makeover freuen. Die ehemalige VIVA–Moderatorin Dee wird ihren passenden Stil finden, um äusserlich – und auch innerlich – für eine Transformation zu sorgen. Dee, die in der Sendung den Teilnehmenden auch Styling–Tipps und praktische Ratschläge für den eigenen Look mit auf den Weg gibt, freut sich darauf, «gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten und unseren fantastischen prominenten Gästen einzigartige Looks zu kreieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch das Selbstbewusstsein stärken».