Zweite Staffel «Most Wanted»: Starttermin steht fest

Rennen, verstecken – und bloss nicht geschnappt werden: Die Adventure–Reality–Show «Most Wanted – Wer entkommt?» geht auf Joyn und ProSieben in die zweite Runde. Die Staffel wächst im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Statt acht gibt es nun zwölf Episoden. Ab dem 31. März 2026 werden immer dienstags die neuen Folgen in Doppelfolgen ausgestrahlt. Das Finale läuft laut «Joyn.de» am 5. Mai. Auf ProSieben sind die Episoden parallel um 22:35 Uhr zu sehen.