Tony Danza (71) ist für eine wiederkehrende Rolle in der zweiten Staffel von «And Just Like That...» verpflichtet worden. Das berichtet das Branchenportal «Deadline». Der Schauspieler bestätigt die News insofern, dass er sie auf seinem Twitter-Kanal teilt. Er soll in dem «Sex and the City»-Ableger sich selbst spielen.