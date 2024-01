Zweite Staffel von «Squid Game» startet noch in diesem Jahr

Die von Millionen Fans sehnsuchtsvoll erwartete zweite Staffel der Erfolgsserie «Squid Game» wird noch in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein. Der Streamingdienst kündigte die neuen Folgen der südkoreanischen Survival–Dramaserie in einem Brief an die Aktionäre an, wie unter anderem «Variety» berichtet. «Trotz der Streiks im letzten Jahr, die den Start einiger Titel verzögert haben, haben wir für 2024 ein grosses, ehrgeiziges Programm vor uns», heisst es in dem Schreiben. In der anschliessenden Auflistung fällt dann auch der Name von «Squid Game».