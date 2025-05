Zweiter «Das Kanu des Manitu»-Trailer: So reagieren die Fans

Die Spannung steigt: Nach 24 Jahren kommt am 14. August Michael Bully Herbigs (57) Western–Fortsetzung «Das Kanu des Manitu» in die Kinos. Ein zweiter Trailer hat nun weitere Einblicke in die Parodie gegeben, die an den Erfolg von «Der Schuh des Manitu» anknüpfen will. Der Film von 2001 gilt mit mehr als 11,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern als einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Reaktionen der Fans auf den neuen Trailer sind eindeutig.