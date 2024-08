Zweiter Todestag: Daniel Aminati gedenkt seiner Schwester

Daniel Aminati (50) hat sich am zweiten Todestag seiner Schwester Deborah in einem emotionalen Instagram–Beitrag an sie zurückerinnert. «Du fehlst... du verrückte kleine Nudel», gedachte der TV–Moderator ihr. Zudem richtete er sich in seiner Nachricht an andere Betroffene. Deborah Aminati starb am 3. August 2022 im Alter von 46 Jahren an den Folgen einer Alkoholsucht.