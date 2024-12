Zweites Baby für Grace Gummer und Mark Ronson

Die Familie von Grace Gummer (38) und Mark Ronson (49) wächst: Die Schauspielerin und der Musikproduzent erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht wurde bei der alljährlichen Weihnachtsparty von Ronson und Hollywoodstar Justin Theroux (53) in der New Yorker Pebble Bar bekannt, wo die 38–jährige Tochter von Hollywood–Ikone Meryl Streep (75) in einem knallroten Outfit ihren Babybauch präsentierte.