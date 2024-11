Zweites Baby ist da: Fernanda Brandao ist wieder Mutter geworden

Erste Geburt war dramatisch

Die Geburt ihres ersten Kindes war für Fernanda Brandao alles andere als leicht. Ursprünglich hatte sie sich eine Hausgeburt in einer Hütte in ihrer Wahlheimat Lappland gewünscht. Aufgrund einer schweren Präeklampsie, einer Schwangerschaftsvergiftung, musste ihre Tochter dann aber per Kaiserschnitt geholt werden. Kurzzeitig stand das Leben von Mama und Baby auf dem Spiel.