Zweites Halbfinale: Diese Acts stehen beim ESC auf der Bühne

Das zweite Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contest ist am Donnerstagabend in Basel unter der Moderation von Komikerin Hazel Brugger (31) und der ehemaligen ESC–Kandidatin Sandra Studer (56) über die Bühne gegangen. Damit stehen nun alle Bands, Teilnehmer und Teilnehmerinnen für das Musikevent am Samstag fest.