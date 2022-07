Zweites Jawort: Diese Promis feierten mit Christian Lindner

Finanzminister Christian Lindner (43) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) haben sich am Samstag ein zweites Mal das Jawort gegeben. In der Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt waren auch zahlreiche Prominente zu Gast. Mit dabei waren laut «Bild» unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (64) und seine Frau Britta Ernst (61), CDU-Chef Friedrich Merz (66) mit Ehefrau oder Wolfgang Kubicki (70), der ebenfalls seine Ehefrau mitbrachte. Zudem waren Armin Laschet (61) mit seiner Ehefrau vor Ort sowie Unternehmer Frank Thelen (46) mit Ehefrau.