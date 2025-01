Zweites Kind für Prinzessin Beatrice: Sarah Ferguson ist «stolze Oma»

«Unglaublich glücklich»

«Ich bin voller Liebe und Freude, Athena Elizabeth Rose auf der Welt begrüssen zu können», schrieb sie zu einem Bild der Kleinen. «Sie wird bereits so sehr geliebt und ich bin unglaublich glücklich, wieder einmal Oma zu sein.» An ihre Tochter und deren Familie gewandt fügte sie hinzu: «Ich bin so stolz auf Edo, Beatrice und den Rest meines kleinen Fünfer–Teams!» Prinzessin Eugenie (34), die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrice, teilte das Babybild in einer Instagram Story und schrieb dazu: «Willkommen, Baby Girl.»