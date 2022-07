Zweites Kind für Quentin Tarantino: Es ist ein Mädchen

Quentin Tarantino (59) und seine Ehefrau Daniella (38) freuen sich über eine kleine Tochter. Am Wochenende kam das zweite Kind des Paars zur Welt. «Daniella und Quentin Tarantino freuen sich bekannt zu geben, dass Daniella am 2. Juli 2022 ein kleines Mädchen zur Welt gebracht hat, eine kleine Schwester von Leo, ihrem ersten Kind», heisst es laut «People»-Magazin in einem Statement. Weitere Details sind offenbar nicht bekannt.