Zweites Kind für Rafael Nadal: Das hat es mit dem Babynamen auf sich

Genügend Zeit fürs Windelwechseln hat die einstige Nummer eins der Tennis–Weltrangliste inzwischen. Im Oktober 2024 hatte Nadal seine beachtliche Karriere beendet. In einer emotionalen Videobotschaft auf seinem Instagram–Account gab er damals bekannt, nach der Saison vom Profi–Tennis zurückzutreten. «Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre», erklärte der immer wieder mit Verletzungen kämpfende Nadal in seinem Statement. Es sei dennoch eine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen sei: «Eine, für die ich Zeit gebraucht habe.»