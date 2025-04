Zweites Kind ist da: Lady Tatiana Mountbatten verkündet Geburt

Hochzeit im Jahr 2022

Die Verlobung von Lady Tatiana Mountbatten und dem Unternehmer Alexander «Alick» Dru wurde im Januar 2022 bekannt gegeben. Den Antrag hatte er ihr während eines Urlaubs in Verbier in den Schweizer Alpen gemacht. Das Paar feierte seine Traumhochzeit am 23. Juli 2022 in der Kathedrale von Winchester. Im September 2023 kam Tochter Elodie zur Welt. Im Oktober 2024 wurde die zweite Schwangerschaft bekannt gegeben.