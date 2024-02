Zweites Kind unterwegs? Rooney Mara soll schwanger sein

Ihr Privatleben halten die Hollywoodstars Rooney Mara (38) und Joaquin Phoenix (49) für gewöhnlich grösstenteils unter Verschluss. So bestätigte das Paar etwa die Geburt seines ersten Kindes vor rund drei Jahren eher indirekt in einem Nebensatz eines offenen Briefs, in dem es vornehmlich um die harsche Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten ging. Doch Mara, die am Freitag auf der Berlinale in Berlin zu Gast war, posierte auf dem roten Teppich des Festivals mit einem deutlich sichtbaren Baby–Bäuchlein. So zeigt sich das britische Blatt «Daily Mirror» sicher, dass Oscarpreisträger Phoenix und seine langjährige Partnerin ihr zweites Kind erwarten.