«Zweites Wunder»: Baby von Renata und Valentina Lusin ist da

Das erste Kind der Lusins, Tochter Stella kam am 21. März 2024 zur Welt. Zuvor hatte Renata Lusin mehrere Fehlgeburten erlitten. «Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannen in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach drei Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar», schrieb sie im vergangenen Oktober, als sie die Schwangerschaft verkündete.