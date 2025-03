«Zweites Zuhause»: André Rieu kündigt «grosse Deutschlandtour» an

André Rieu (75) kündigt eine grosse Deutschlandtour an. Doch bis zum Start müssen die deutschen Fans des Stargeigers noch fast ein Jahr lang warten. Los geht es am 25. Februar 2026 in der ZAG Arena in Hannover. An den darauffolgenden Tagen geht es in Hamburg, Magdeburg und Berlin weiter. Nach einer Pause steht am 11. März Stuttgart auf dem Programm, gefolgt von Nürnberg, München und Mannheim. Nach einer weiteren Unterbrechung geht die Tournee mit Auftritten in Erfurt (27. Mai 2026) und Leipzig (28. Mai) zu Ende.