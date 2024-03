Zwiebelschalen nicht wegwerfen: So kann man sie weiter nutzen

Für Gemüsebrühe und Suppen

Zugegeben, auf Zwiebelschalen herumkauen ist keine schöne Vorstellung – trotzdem können sie den Geschmack verschiedener Gerichte intensivieren. Gut machen sie sich zum Beispiel in Suppen, Brühen oder Sossen: Dazu gewaschene Zwiebelschalen, am besten in Bio–Qualität, mit in die Suppe geben und köcheln lassen. Die Schalen am Ende wieder herausnehmen, wenn sie ihren Geschmack abgegeben haben.