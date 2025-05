Zwischen Adam Levine und Lisa geht es heiss her in neuer Single

Das dazugehörige Video ist eine Hommage an den Film «Mr. & Mrs. Smith», in dem Sänger Adam Levine (46) und Lisa zwischen Kampf und Zuneigung hin– und hergerissen sind. Mit Schauspiel hat K–Pop–Star Lisa in letzter Zeit Erfahrung: Sie war kürzlich auch als «Mook» in der dritten Staffel von «The White Lotus» zu sehen.