Zwischen Karriere und Kinderzimmer: Das private Glück der «GNTM»-Stars

Anna Adamyan

Ex–«GNTM»–Kandidatin und Influencerin Anna Adamyan wurde 2023 Mutter. Bei Instagram gab sie bekannt, dass ihr Sohn am 10. August auf die Welt gekommen sei. Damals sprach sie von ihrem Sohn als «allergrösstes Wunder». Die Influencerin leidet unter Endometriose. Nach zwei Fehlgeburten und elf künstlichen Befruchtungen hatte sich ihr grosser Traum vom Nachwuchs erfüllt. Im Dezember 2025 verkündete sie ihre zweite Schwangerschaft: «Ein grösseres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen. Es ist, als würden wir gerade in einer anderen Welt leben, weil wir damit wirklich gar nicht gerechnet haben. Wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur dass es diesmal keine war. Das erste und bis jetzt letzte Mal war ich 2020 ohne künstliche Befruchtung schwanger. Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses grosse Wunder möchten wir nicht verstecken.»