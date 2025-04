Zwischen Knuddeln und Gaming: Prinz William zeigt sich volksnah

Selfies und «Mario Kart» mit Prinz William

Der Grund für Prinz Williams Ausflug war ein Besuch im Jugendzentrum Mentivity House. Dort zeigte der dreifache Vater laut «Hello!»–Magazin sein Können in Sachen Videospiele. Er trat demnach unter anderem in «Mario Kart» gegen eine Gruppe von Jugendlichen aus einer örtlichen Schule an und war offenbar erfolgreich.