Zwischen Techno und Antike: Aura-Festival bringt Electro nach Sizilien

Maximaler Sound, minimaler Stress: Menschen und Musik sollen viben

Auch inhaltlich will sich Aura von typischen Events abheben. Auf der Website des Festivals beschreiben die Organisatoren das Festival als Ort der Verbindung zwischen Menschen, Musik und Kunst. Es gehe nicht um Trends oder Materialismus, sondern um das Erleben des Moments. «Wir sind nicht hier für materielle Dinge. Wir sind hier, um den Sound zu leben. In einer Welt, die sich beeilt, entscheiden wir uns dafür, langsamer zu machen», heisst es dort. Das Festival richtet sich also gezielt an ein Publikum, das elektronische Musik als kulturelle Erfahrung versteht.