«Zwischen Tüll und Tränen»-Star Uwe Herrmann ist wieder Single

Hochzeitspläne gescheitert

Knapp zwei Jahre waren die beiden ein Paar. Sie hatten sich bei einem TV–Dreh kennengelernt, bei dem Susanns Freundin mitgewirkt hatte. Wenig später zogen sie bereits zusammen. Gemeinsam gingen sie auch für die VOX–Doku «Volle Kraft voraus» auf Kreuzfahrt durch Indonesien. Noch Anfang 2025 hatte Herrmann im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» über Hochzeitspläne gesprochen. Im September schwärmte er gegenüber «Bunte»: «Susann ist meine Sonne. Wenn bei mir am Himmel Wolken sind, dann strahlt sie.»