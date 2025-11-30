«Zwölf Jahre ohne dich»: Meadow Walker erinnert an verstorbenen Paul

Am 30. November 2013 – und damit vor genau zwölf Jahren – starb «Fast & Furious»–Star Paul Walker (1973–2013) in den Flammen eines brennenden Porsche Carrera GT. Zum Todestag des Schauspielers erinnerte seine Tochter Meadow Walker (27), selbst Schauspielerin und Model, an den Verstorbenen. «Zwölf Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer», schrieb sie in einem bewegenden Instagram–Post.
Meadow Walker erinnert regelmässig an ihren Vater
Dazu veröffentlicht sie mehrere private Bilder, die sie als Kleinkind gemeinsam mit ihrem Papa zeigen. Meadow Walker erinnert in schöner Regelmässigkeit an den verstorbenen Actionstar. So schrieb sie etwa vor einem Jahr ebenfalls auf Instagram: «Elf Jahre ohne dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich liebe dich so sehr.»
Zum letztjährigen Geburtstag Walkers am 12. September 2024 hatte sie geschrieben: «Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund. Ich liebe und vermisse dich jeden Tag so sehr. Ich danke dir für alles. Mein ewiger Schutzengel.»
Auch Vin Diesel erinnert an Paul Walker
Regelmässig zurück ins Gedächtnis ruft auch Walkers ehemaliger «Fast & Furious»–Co–Star Vin Diesel (58) den Verstorbenen. «Zwölf Jahre...Es vergeht kein Tag...Ich vermisse dich», schrieb er schon am 29. November zu einem Bild der beiden Schauspieler.