Zwölf neue Folgen «Aktenzeichen XY... Ungelöst» für 2026

In der ersten Folge der legendären Fahndungssendung geht es unter anderem um zwei Morde, die auch viele Jahre später noch Fragen aufwerfen. Der erste Fall: Eine Seniorin wird in der eigenen Wohnung ermordet. Kurz vor ihrem Tod hatte sie Besuch von einem Fremden. Im zweiten Fall verschwindet ein 13–jähriges Mädchen und wird wenig später tot aufgefunden.