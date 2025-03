Zwölf Stunden Qualen: Neue Details zum Todeskampf von Diego Maradona

«Das Herz war vollständig mit Fett und Blutgerinnseln bedeckt, was auf Qualen hindeutet», sagte Carlos Cassinelli im Zeugenstand. Das Herz des Argentiniers habe doppelt so viel gewogen wie ein gesundes. In inneren Organen wie der Lunge habe er 4,5 Liter Wasser gefunden. Der Arzt hatte an Maradonas Todestag eine Autopsie vorgenommen.