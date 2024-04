Zwölffacher Vater: Nick Cannon spielt den Osterhasen für seine Kinder

Besuch im Kinderkrankenhaus

Bereits am Samstag verbrachte Nick Cannon Zeit mit Alyssa Scott und ihrer Tochter Halo Marie (1). Sie nutzten den Tag, um an ihren Sohn Zen zu erinnern, der 2021 im Alter von fünf Monaten an den Folgen eines Hirntumors starb. Cannon und Scott besuchten laut «New York Post» ein Kinderkrankenhaus. Auch Cannons zwölfjährige Zwillinge Moroccan und Monroe, die er mit Ex–Frau Mariah Carey (55) hat, waren demnach dabei.