5. Wirklich fett reich wirst du nicht

Okay, als Influencer kriegst du viele Dinge ungefragt zugeschickt (Viel Spass beim Karton binden!). Darunter viel Unbrauchbares, mit dem du nichts anfangen kannst. Hie und da bekommst du aber sicher auch was, das okay ist. Dann beginnt das Spiel von vorne. Du musst einen Post absetzen, um das Ding zu bewerben. Bloss: Fällt dir was auf, Patric? Du darfst das Produkt zwar behalten, aber Geld auf dein Konto ist noch keines geflossen. Und das ist beim Influencing oft der Fall. Davon kann sicher auch Mirjam Jäger ein (Klage)-Lied singen. Immerhin mit vollem Magen. Obwohl wir es wagen zu bezweifeln, dass die Ex-Freestylerin regelmässig Tortilla-Chips isst. Aber das ist eine andere Geschichte, über die wir ein anderes Mal sinnieren.